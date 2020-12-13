Зинченко может перейти в "Вулверхэмптон"

Зинченко сыграл лишь один матч в чемпионате Англии. Фото Рейтер

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко продолжает находиться в сфере интересов "Вулверхэмптона", сообщает Daily Star.

"Волки" во время трансферного окна в январе могут предпринять попытку подписать 23-летнего футболиста.

Летом "Вулвз" уже пытались оформить трансфер Зинченко за около 20 млн евро, но игрок решил остаться в "Сити".

Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту восхищен техникой украинца и его способностью играть в защите и полузащите.

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В этом сезоне Зинченко провел 5 матчей за "Ман Сити". Отсутствие игрового времени может склонить Александра к переходу.