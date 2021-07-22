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четверг, 22 июля 2021 15:17

Палкин рассказал о задачах "Шахтера" в Лиге чемпионов

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Палкин рассказал о задачах &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов
Сергей Палкин занимает должность генерального директора "Шахатря" уже более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Главным для "Шахтера" будет участие Лиге чемпионов.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" в третьем раунде сыграют против второй команды Бельгии "Генка".

"Если мы хотим демонстрировать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем гадать, кто лучше, кто хуже. Но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать футбол, ради которого работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших футболистов. У "Генка" есть несколько топовых футболистов. Команда серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и двигаться дальше.

Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов - это главная задача. Далее будет видно. Ведь все зависит от соперников и от ситуации. А сегодня - только такая задача ", - сказал Палкин в комментарии официальному сайту "Шахтера".

3 августа "Шахтер" сыграет против "Генка" в Бельгии, а 10 августа будет принимать на НСК "Олимпийский". Победитель пары выйдет в решающий четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов.

24 июля "Шахтер" стартует в чемпионате Украины матчем против "Ингульца".

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