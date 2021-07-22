"Шахтер" отдаст бразильца в аренду

Бразильский легионер "Шахтера" 22-летний Маркиньос Сиприано покинет донецкий клуб.

В услугах бразильца заинтересован швейцарский "Сьон", сообщает журналист Андре Эрнандо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" за €6 млн покупает бразильского таланта

Клуб из Швейцари арендует Сиприано на год с возможностью полноценного трансфера по окончании сезона. Клубы согласовывают последние детали сделки.

Также в услугах игрока заинтересован клуб "Баия" из Бразилии.

Сиприано не попал в заявку "Шахтера" на новый сезон.

В "Шахтере" Маркиньос Сиприано играл с 2018 года вингером и левым защитником. За три сезона провел 25 матчей в УПЛ и забил один гол.

В последнем спарринге "Шахтер" разгромил "Оболонь". 24 июля команда Роберто Де Дзерби сыграет против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ.