"Шахтер" разгромил "Оболонь" перед стартом чемпионата

Донецкий "Шахтер завершил подготовку к сезону разгромной победой.
Команда Роберто Де Дзерби разгромила перволиговую "Оболонь" - 5:0.
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Судьба поединка на НСК "Олимпийский" была решена еще в первом тайме, когда "горняки" забили четыре мяча. Разгром завершил Артем Бондаренко сразу после перерыва.
Де Дзерби наигрывал в первом тайме основу, а после перерыва дал поиграть второму составу.
24 июля "Шахтер" сыграет в первом матче чемпионата против "Ингульца". Начало игры в 19:30.
Во время летнего трансферного окна дончане подписали трех новичков - Педриньйо, Траоре и Марлона.
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