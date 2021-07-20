"Шахтер" за €6 млн покупает бразильского таланта

Винисиус Тобиас присоединится к "Шахтеру" зимой. Фото: ФК "Интернасионал"

Правый защитник "Интернасьонала" и юношеской сборной Бразилии 17-летний Винисиус Тобиас продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

Украинский клуб заплатит €4,5 млн сразу и еще €1,5 млн в феврале 2022 года. Также есть дополнительные бонусы, но точных данных о них нет, сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

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О переходе будет объявлено в начале 2022 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Основным правым защитником "Шахтера" есть бразилец Додо. По информации СМИ в его услугах заинтересованы "Реал", ПСЖ и "Бавария". В последнем спарринге "Шахтер" сыграл вничью с "Шальке" - 0: 0. 24 июля команда Роберто Де Дзерби сыграет в первом туре чемпионата против "Ингульца". Во время летнего трансферного окна "Шахтер" пополнил состав защитником Марлоном, полузащитником Педриньйо и форвардом Траоре.