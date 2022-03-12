"Отвалите от нас". Жена Усика эмоционально обратилась к россиянам

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика в очередной раз обращается к россиянам.

Екатерина Усик просит их выметаться из Украины. Женщина подчеркнула, что не украинцы не хотят иметь дело с Россией, а тем более быть ее частью.

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"Что же вы творите! Когда это все закончится! Не хотим мы России! Не хотим. Идите в своей стране порядки наводить! Отвалите от нас", - подчеркнула Екатерина в Instagram.

После нападения России Усик ушел в территориальную оборону Киева. В последнем поединке украинец победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. В первой половине 2022 года боксеры должны провести реванш.