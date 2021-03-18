Отстаивая свою техническую победу над Украиной, швейцарская сторона поступает низко - в ВР ждут решения Лозанны

Нардеп Георгий Мазурашу: "Очень не хочется, чтобы то, что должно решаться на футбольном стадионе, в честной борьбе - решалось за кулисами". Фото: Volleyball.ua

На днях Спортивный арбитраж в Лозанне должен вынести решение в споре о присуждении технического поражения украинской сборной в пользу Швейцарии. В спортивном комитете ВР надеются на справедливость, ибо практика решения судьбы игры за кулисами, а не на футбольном поле, противоречит правилам "фэйр плей".

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу.

Говорит, что для защиты интересов Украины и национальной сборной в этой ситуации Украинская ассоциация футбола сделала все возможное.

"Зная, что в УАФ работают много профессиональных людей и точно преданных футболу, то я думаю, что со стороны УАФ было сделано все и даже больше, чем можно было, чтобы обеспечить защиту интересов нашей команды и страны в этом деле", - отметил нардеп.

Поэтому, политик надеется на справедливое решение CAS.

"Очень не хочется, чтобы то, что должно решаться на футбольном стадионе, в честной борьбе - решалось за кулисами, юристами и в судах, а не футболистами на поле", - объясняет Мазурашу.

По его словам, швейцарцы получили техническую победу и должны были бы этого стыдиться.

"Если бы я был на месте той стороны - наших оппонентов и соперников, то с их стороны было бы хорошо сказать сразу: а давайте решим это на футбольном поле. А так немножко низковато поступать и рассчитывать, что благодаря каким-то юридическим формальностям, связанным с болезнью... Это низко рассчитывать на такой автоматический успех, как техническая победа. Это низко и против правил фэйр плей", - сказал он.

Ранее, коллега Мазурашу по комитету, нардеп Жан Беленюк выразил предостережение относительно будущего решения КАС.

Риск проигрыша Украины он объяснил тем, что сам Спортивный арбитраж расположен в Швейцарии и судьи, к сожалению, могут учесть это обстоятельство.

Как известно, УАФ обжаловала решение о техническом поражении украинской сборной в матче со Швейцарией, который так и не состоялся в ноябре прошлого года. Из-за подозрения на "ковид" местный врач швейцарского кантона запретил всем игрокам Шевченко выходить на поле, отказав в просьбе пройти тестирование на коронавирус повторно. Впоследствии выяснилось, что все наши футболисты были здоровы. Швейцарская сторона тогда предлагала Украине в течение суток доставить в Люценр новую сборную. Однако, выполнить такое условие было невозможно даже с физической точки зрения.