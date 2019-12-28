Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы

Португальца Жоау Фелиша называют одним из самых быстро прогрессирующих игроков современности. Даже сам Криштиану Роналду отметил способности молодого футболиста и просил руководство "Ювентуса" приобрести его.

"Атлетико" отдал за Фелиша 126 млн евро. Талант 19-летнего португальца отметили и в УЕФА, наградив его премией Golden Boy, как лучшего молодого игрока Европы сезона-2018/19.

О достижениях спортсмена можно говорить бесконечно долго. Однако в личной жизни Фелиш также достиг большого успеха, его избранница - португалка Маргарида Корсейру. Девушка до сих пор учится в школе, и в то же время пробует себя в модельном бизнесе и кино. Маргарида снимается в сериале Prisionera и рекламирует бренды одежды в своем Instagram. В будущем девушка планирует стать профессиональной актрисой.

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