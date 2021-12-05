Отказался брать "Динамо" и порекомендовал Лобановского: 9 дней назад умер известный тренер

26 ноября не стало известного тренера Германа Зонина. Ему было 95 лет. В 1972-м он выиграл легендарное чемпионство с "Зарей". Клуб из Луганска (тогда – Ворошиловград) стал первым чемпионом не из столиц союзных республик. Прежде титул брали лишь команды из Москвы, Киева и Тбилиси. Об этом пишет "Трибуна".

Зонин родился 9 сентября 1926-го в Казани. В 1941-м он попал в академию местного "Динамо" и всего за четыре года пробился в профессиональный футбол. К сожалению, начало игровой карьеры совпало с военным временем.

"Я пошел работать сборщиком самолетов в ремонтных. Помню, мастер по фамилии Чушкин дал мне первое задание: залезть в фюзеляж и что-то внутри прикрутить. Там было жутко холодно, мышцы задеревенели, после окончания работы меня за ноги наружу вытаскивали. Вот таким получилось трудовое крещение.", – вспоминал Зонин в интервью "ProЗениту" в 2016-м.

Попасть на фронт в 1944-м не получилось: руку сломало винтом

"Позже перевели на аэродром. Я обслуживал три самолета. Вставал без пятнадцати шесть и шел 13 километров пешком. Параллельно окончил курсы авиатехников и бортмехаников. Попасть на фронт в 1944-м не получилось: руку сломало винтом. Плечо ставили без наркоза, боль была непереносимо жуткая. Открытый перелом оказался очень сложным, сначала хотели руку ампутировать, но потом решились на операцию.

Знак судьбы: проходила она напротив стадиона "Динамо". Потом шесть месяцев я ходил в гипсе.

На стадионе "Динамо" я проводил практически все свободное время. Время было тогда тяжелое, с гостевыми командами расплачивались продуктами. Война не мешала забивать стадион на 10 тысяч зрителей, свободных мест не было".

Зонин-игрок не был звездой и гораздо больших успехов добился как тренер. Тренировать Герман начал в 1959-м. Первым клубом стали "Трудовые резервы" из Ленинграда – до этого Зонин провел здесь сезон как футболист. Команда боролась за повышение в главную лигу огромной страны, но была расформирована. Новый тренер не затерялся и поехал работать в Воронеж – его пригласил местный "Труд".

В Воронеже Зонин потренировал всего сезон, потом были два года в Луганске. В 1965-м 39-летнего тренера отправили поднимать сборную социалистической Бирмы (теперь – Мьянма).

Про этот отрезок в карьере Зонина рассказывал комментатор Геннадий Орлов:

"В 1966 году я в составе "Зенита" прилетел играть несколько матчей в Бирму против команды этой страны, которую тренировал Зонин. Это было первое мое знакомство с ним, мы сыграли три матча: два проиграли, а один выиграли. Удивило, как к нему относились бирманцы. Они хорошо играли в футбол и даже были чемпионами Азии (речь про Азиатские игры 1966-го – пример Sports.ru) под его руководством. Виден был его стиль работы, его тренерские методики.

Зонин- человек-легенда. Фото: РИА "Новости"

Бирманцы говорили, что он человек, который поменял менталитет футболистов.

Азиаты едят рис, а он учил есть мясо. Он сумел их переубедить. Они стали физически сильнее, стали больше бегать. Он был человеком, который смог наставить бирманцев на европейский менталитет мясоедов. Это позволило им достичь успехов, они были физически очень хорошо подготовлены.

О нем же говорили все взахлеб".

Но в 67-м Зонин устал и уехал из Бирмы. Он два года преподавал, а в 1969-м началась легендарная история луганской "Зари": сначала клуб закрепился в качестве середняка, а потом пошел на штурм чемпионата СССР.

Путь к чемпионству "Заря" начала с выноса киевского "Динамо" – 3:0. Затем обыграли "Спартак" (3:1) и московское "Динамо" (1:0). Дерзкий ход напряг большие клубы.

Летом Зонина и игроков "Зари" под видом сборной СССР направили в Бразилию – на Кубок Независимости

Летом Зонина и игроков "Зари" под видом сборной СССР направили в Бразилию – на Кубок Независимости. Зонин не сомневался, что это сделали лишь для того, чтобы футболисты "Зари" устали и не смогли выиграть чемпионат. Но даже там удалось обыграть Уругвай.

"Заря" все-таки доехала до чемпионского финиша, оставив на втором месте киевское "Динамо".

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Как раз в Киев Зонина затем и позвали, но тот отказался и порекомендовал обратить внимание на тренера "Днепра" – Валерия Лобановского.

Следующий клуб Зонина – "Зенит".

"Меня не хотели отпускать. Вручили нам золотые медали, вице-президент УЕФА Валентин Гранаткин из Москвы приехал лично поздравить. Мое слово – ответное. Я вышел, пообещал привести команду к новым вершинам, чтобы никто ничего не заподозрил.

В Луганске с первым титулом. Фото: "Заря"

Только ребят обмануть не удалось, подошли ко мне Онищенко и Семенов: мол, раз вы уходите, то нас никто не удержит. После банкета собрали с женой вещи – и на вокзал. Обидно, что диплом за первое место впопыхах оставил, никто так и не вернул. Потом начались многочисленные уговоры вернуться, но я на попятную не пошел", – рассказывал Зонин.

В "Зените" Зонин раскрыл игроков, которые станут чемпионами СССР: от Мельникова и Ларионова до Клементьева и Давыдова. Но повторить грандиозный успех на новом месте уже не получилось.

"В 1973-м мы провели очень большую работу: полностью изменили методику тренировок, начали активно привлекать научную бригаду института имени Лесгафта. Начали хорошо. К несчастью, мне пришлось отправиться в ФРГ на ЧМ. Но, вернувшись, я заметил, что команда просто изменилась.

Возникла конфликтная ситуация. В результате нам не хватило четырех очков до третьего места, а мне пришлось существенно менять состав", – жаловался Зонин.

В 1977-м здоровье Зонина пошатнулось – сердечный приступ. Он решил на время вернуться к преподаванию: "Большую часть года я провел в больницах. Врачи сказали: "Если не хотите отправиться на тот свет с тренерской скамейки, то переходите на работу в институт".

Зонин быстро вернулся в футбол – но тут уже судьба была против.

В 1988-м его увезли на скорой прямо с тренировки. Игрок "Динамо" Тбилиси, где тогда работал Зонин, попал мячом тренеру в висок. В результате лопнула барабанная перепонка и повредилось глазное дно.

После этого Зонин осознал: пора заканчивать.

"Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий (безусловно) советский тренер. 95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но у гвоздей есть срок. Светлая память Герману Семеновичу Зонину", – отреагировал Василий Уткин.

"Герман Зонин. Это прежде всего тренер "Зари" – сенсационного чемпиона СССР-1972. Команды, которую разве что палками не пытались сбить – в частности, летом загнали Южную Америку на турнир под видом сборной СССР. "Заря" это выдержала", – украинский журналист Артем Франков.

"Заря" в 1972 году выиграла чемпионат СССР с 15 победами, 10 ничьими и 5 поражениями. Команда набрала 40 очков. Она опередила серебряного и брознового призеров – киевское и тбилисское "Динамо" на 5 очков.