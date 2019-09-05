Отец украинского футболиста пропал в оккупированном Крыму

Украинский защитник "Динамо" (Тбилиси) Александр Каплиенко в своем Instagram обратился за помощью в связи с пропажей собственной отца на территории временного оккупированного Россией Крыма.

"Пропал мой отец Каплиенко Максим Владимирович, 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019. Последнее место нахождения в Симферополе — место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работу. Его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь, там его тоже нет. На звонки не отвечает", — написал Каплиенко.

Автор: instagram Отец Александра Каплиенко работал в оккупированном Крыму

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Александр Каплиенко выступал за запорожский "Металлург", "Металлист" и "Черноморец2. Также играл за турецкий "Аланьяпор" и белорусский ФК "Смолевичи", а с этого года выступает за тбилисское "Динамо".