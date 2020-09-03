Отец Месси не смог договориться с президентом "Барселоны"

Лионель Месси не хочет оставаться в "Барселоне". Фото: Reuters

Отец звездного нападающего Лионеля Месси встретился с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу.

Во время переговоров стороны не нашли общего варианта продолжения карьеры Месси. Об этом сообщает TyC Sports.

"Мой сын не остается", - заявил Хорхе Месси после встречи.

Месси хочет покинуть "Барселону" из-за неутешительных результатов команды в прошлом сезоне. Но клуб настаивает на том, чтобы игрок выполнял свой контракт, который действует до лета 2021 года.

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Лионель Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2003-го. За это время выиграл 4 Лиги чемпионов и 10 раз - чемпионат Испании.