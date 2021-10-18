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понедельник, 18 октября 2021 19:03

От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают

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От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины во время Евро. Фото: УАФ

Литературные предпочтения игроков сборной Украины отличаются между собой.

Полузащитник национальной команды Тарас Степаненко читает медицинские книги на английском. Поэтому во время сборов команды читал книгу Ultimate back fitness and performance.

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Игрок "Динамо" Александр Караваев предпочел книги на экономическую тематику. Сейчас - о нефтяной сфере и зависимость в мире от нее.

Последняя книга, которую прочитал полузащитник "Легии" Игорь Харатин - о Дейла Карнеги. А вот нападающий "Днепра-1" Артем Довбик - биографии футболистов. Среди них - о Роналду и Иоганна Кройфа. Вратарь "Динамо" Георгий Бущан - Джорджа Оруэлла.

Роман "Линия крови" - книга, которую во время сборов читает защитник Сергей Кривцов.

Сборная Украине 16 ноября проведет свой решающий матч отбора к Кубку мира против боснийцев.

Команда Петракова занимает второе место в группе. Национальная команда на четыре очка отстает от лидера группы Франции на четыре очка. Финны и боснийцев опережает на одно и два очка соответственно, но они имеют на игру меньше, чем Украина.

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