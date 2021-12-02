Остался без Ярмоленко и Миколенко - Шевченко не может приглашать в "Дженоа" украинцев

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко. Фото: "Футбол 24"

Лидер сборной Украины 32-летний Андрей Ярмоленко не сможет перейти в "Дженоа".

Наставник "грифонов" Андрей Шевченко рассказал, что игроки без паспорта ЕС не могут играть за его команду до конца сезона.

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"Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде занято два места, и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.

Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", — сказал Шевченко в комментарии PRESSING.

По информации СМИ, кроме Ярмоленко "Дженоа" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Виталию Миколенко.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Тренер подписал контракт на два с половиной года. В последнем матче "Дженоа" была разгромлена "Миланом" – 0:3. В следующем матче подопечные Шевченко в гостях сыграют против "Ювентуса". Игра состоится 4 декабря. Начало матча в 21:45.