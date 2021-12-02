Шевченко объяснил, почему "Милан" разгромил "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

В матче 15-го тура Серии А "Дженоа" дома разгромно проиграл "Милану" – 0:3.

Наставник "грифонов" Андрей Шевченко объяснил фиаско своей команды высшим классом соперника, сообщает Corriere dello Sport.

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"У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Сегодня мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой большой команды, как "Милан", это всегда сложно. "Милан" отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильные, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья и план на игру сразу меняется.

Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня это не получилось", – сказал Шевченко после матча.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер в трех матчах завоевал одно очко. Команда украинца находится на 18 месте в турнирной таблице. 5 декабря "грифоны" сыграют против "Ювентуса". Начало матча в 21:45.