"Особой пользы не приношу" - Буяльский об отсутствии вызова в сборную Украины

Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" Виталий Буяльский не делает трагедии из-за отсутствия приглашения в сборную Украины.

Буяльского не включили в заявку на матчи отбора к Кубку мира против Франции, Казахстана и Финляндии.

"Я уже там был в сборной. Меня вызвали 3 или 4 года. Особой пользы команде не приношу. Выходил в матче с Люксембургом на 5 минут на позицию правого защитника. Затем с Косово минут на 5-7. Это я о официальные матчи говорю.

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Если не вызвали - ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты. Уважаю главного тренера сборной и буду только болеть за команду. Никакого конфликта нет. Всегда здороваемся с Андреем Шевченко, когда он приезжает. У нас нормальные отношения ", - рассказал Буяльский в эфире "Профутбол Digital".Сборная Украины начнет отбор гостевым матчем против Франции 24 марта. За 4 дня, 28-го, принимать Финляндию, а 31 марта, также дома сыграют против Казахстана.

Команда Андрея Шевченко попала в отборочную группу D. Кроме казахов, французов и финнов соперником сборной в отборе будет команда Боснии и Герцеговины. С 11 июня по 11 июля национальная команда будет участвовать в Евро-2020/21.