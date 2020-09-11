Ошибка польского вратаря привела к первому поражению ПСЖ в сезоне

В первом туре чемпионата Франции ПСЖ сенсационно уступил в гостях "Ланса" - 0: 1.
Несмотря на отсутствие лидеров парижан Неймара, Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марии через положительный тест на коронавирус, ПСЖ владел территориальным и игровым преимуществом.
На 57-й минуте позорной ошибки допустил польский вратарь гостей Марцин Булка. Голкипер ПСЖ подарил мяч сопернику у своей штрафной - Ганаго не просил ошибки сопернику.
ПСЖ пытался спасти игру, но так и не смог забить до конца матча.
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Марцин Булка перебрался в ПСЖ летом 2019 года. До этого выступал за "Челси". Во Франции польский вратарь является дублером Кейлора Навеса.
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