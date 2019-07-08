Определился победитель футбольного Кубка мира среди женщин

Сборная США - победитель женского Кубка мира по футболу

Женская сборная США по футболу в четвертый раз выиграла женский Кубок мира. На этот раз американкам не было равных на чемпионате мира во Франции.

В финале американкам противостояли футболистки из Нидерландов. США доминировали в первом тайме, но не сумели воплотить преимущество в забитые мячи.

Уже после перерыва сборная США сумела дважды забить. Сначала на 61-й мин. счет с пенальти открыл Рапино. Через 8 мин. удвоила преимущество номинальных хозяек Лавель.

Нидерланды не удосужились сыграть хотя бы гол, поэтому сборная США одержала убедительную победу.

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Больше всего побед на Кубках мира в сборной США - четыре (1991, 1999, 2015 и 2019). Дважды подряд женский Мундиаль выигрывала Германия (2003, 2007). По одной победе в Норвегии (1995) и Японии (2011).