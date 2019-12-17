Определилось город, который примет финал Кубка Украины

Кубок Украины будет разыграно в Тернополе. Фото: из открытых источников

Исполком УАФ утвердил Тернополь как город-хозяин финала Кубка Украины по футболу сезона 2019-2020. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года. Как резервное место проведения финала утверждена "Арена Львов".

Информацию подтвердил глава тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик. Тернополь станет восьмым городом, который примет решающий матч турнира, сообщает "24 канал"

Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012 году. Сейчас он рассчитан на 15 тысячч зрителей.

Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить проблемы с освещением, несоответствие вип-ложе и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.

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В 1/4 Кубка Украины сыграют: "Динамо", "Десна", "Александрия", "Мариуполь", "Ворскла", "Ингулец", "Минай" и "Альянс". Жеребьевка состоится 18 декабря.