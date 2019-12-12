По итогам группового турнира Лиги чемпионов определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
Таким образом, в качестве победителей групп в плей-офф вышли: ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Ливерпуль", "Барселона", "СБ Лейпциг", "Валенсия".
Второе место в своих группах, в свою очередь, заняли "Реал Мадрид", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Атлетико", "Наполи", "Боруссия" Дортмунд, "Лион", "Челси"
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Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится в ближайший понедельник, 16 декабря.
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