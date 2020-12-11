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пятница, 11 декабря 2020 10:01

Определились потенциальные соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы

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Определились потенциальные соперники &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; в 1/16 Лиги Европы
Лига Европы завершила групповую стадию. Фото: REUTERS

Определились все участники раунда 1/16 финала Лиги Европы.

Все команды будут поделены на 2 корзины - сеяные и несеяные. К первым попали победители групп Лиги Европы. А также 4 лучшие команды, которые вылетели из Лиги чемпионов. К несеяных - команды, занявшие 2-е места и 4 другие команды из ЛЧ, сообщает "24 канал".

"Шахтер" будет среди сеяных команд. А "Динамо" попадет в несеяных. Во время жеребьевки сеяные будут играть против несеяных. Однако соперниками не могут быть команды, которые выступали в одной группе из одной страны. Разводят при жеребьевке и украинские и российские клубы.

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Потенциальные соперники "Шахтера": "Янг Бойз" Швейцария, "Молде" Норвегия, "Славия" Чехия, "Бенфика" Португалия, "Гранада" Испания, "Реал Сосьедад" Испания, "Брага" Португалия, "Лилль" Франция, "Маккаби" Тель-Авив, Израиль, "Антверпен" Бельгия," Вольфсберг "Австрия," Црвена Звезда "Сербия," Олимпиакос "Греция," Зальцбург" Австрия.

Потенциальные соперники "Динамо": "Рома" Италия, "Арсенал" Англия, "Байер" Германия, "Рейнджерс" Шотландия, ПСВ Нидерланды, "Наполи" Италия, "Лестер" Англия, "Милан" Италия, "Вильярреал" Испания, " Тоттенхэм "Англия," Динамо "Загреб, Хорватия, "Хоффенхайм" Германия, "Брюгге" Бельгия, "Манчестер Юнайтед" Англия, "Аякс" Нидерланды.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря. Матчи этой стадии - 18 и 25 февраля 2021.

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