Определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала US Open

Лейле Фернндес всего лишь 18 лет. Фото: Siggi Bucher, wtatennis.com

Определилась соперница Элины Свитолиной в 1/4 финала открытого чемпионата США. Украинка сразится с канадкой 18-летней Лейлой Фернандес. Это стало известно после победы Фернандес над немкой Анжеликой Кербер.

Канадская теннисистка в стартовом сете упустила преимущество, ведя 4:2. А во втором проигрывала с аналогичным счётом. На тай-брейке Фернандес только с третьего сетбола сумела перевести игру в решающий сет, в котором дважды выиграла гейм на подаче Кербер. Об этом сообщает btu.org.ua

В предыдущем раунде Лейла оказалась сильнее действующей чемпионки US Open Наоми Осаки.

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18-летняя канадка, занимающая 73-ю позицию в рейтинге, впервые вышла в 1/4 финала на турнире "Большого шлема". В понедельник, 6 сентября, теннисистке исполняется 19-лет. Во вторник Фернандес встретится с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной. В прошлом сезоне она проиграла украинке в 1/4 финала турнира WTA в Монтеррее.