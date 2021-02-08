Определили самую сильную команду мира по американскому футболу

"Тампа" смогла победить прошлогоднего чемпиона. Фото: Gettyimages.com.

В США состоялся 55-й в истории финал по американскому футболу.

"Тампа Бэй Баккэнирс" на своем поле крупно победила прошлогоднего чемпиона "Канзас Сити Чифс" со счетом 31:9.

Счет открыли именно футболисты "Чифс", но еще в 1-й четверти "Тампа" перехватила лидерство.

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Во 2-й четверти в составе хозяева совершили 2 тачдауна и серьезно оторвались от соперника.

В последней четверти "Канзас Сити Чифс" пытался спасти игру, но ничего не смогли сделать в атаке. Четверть завершилась без набранных зачетных очков.

В регулярном сезоне "Тампа Бэй Баккэнирс" заняла 5-е место. В плей-офф победили "Вашингтон" - 31:23, "Нью-Орлеан Сэйнтс" - 30:20, "Грин-Бэй Пэкерс" - 31:26.