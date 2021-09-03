"Они такие же люди, как и мы. Они лягушек едят, а мы - нет" - Петраков о матче против Франции

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделись ожиданиям матча пятого тура отбора к Кубку мира о Франции.

Наставник украинский подтвердил, что против французов сыграет Тарас Степаненко.

"Александра Зинченко есть кем заменить (пропустит матч из-за перебора карточек -Gazeta.ua). Карточки сейчас пойдут у всех команд, все будут пропускать игры. Кто его заменит, увидите завтра. Я разговаривал только с Роман Яремчук. Он чувствует себя хорошо, готов завтра играть в полную силу.

Александр Зубков и Тарас Степаненко также смогут выйти на поле. Тарас тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. В Игорь Харатин хорошее настроение, подписал контракт. Все у него хорошо. Завтра увидим.

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После Казахстана не говорил команде ничего плохого. Я сказал ребятам, что все впереди, что игра вроде есть. Не надо расстраиваться, надо играть дальше, выигрывать во Франции. Не надо бояться. Они такие же люди, как и мы. Только французы. Они лягушек едят, а мы - нет. Все.

Франция долго не может победить? Ну, мы также давно не можем победить. Килиан Мбаппе - это звезда мирового уровня. Но я думаю, что они, кем его заменить. Завтра увидим.

Есть разница между работой в молодежных сборных и в национальной. Уже увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, здесь немного иной подход нужен. Но честно скажу - ребята мне очень помогают. Особенно опытные футболисты. Все понемногу уходит. Мне никто не указывал говорить на украинском, это я сам. Если вы не смеетесь, то продолжим. Значит, все хорошо ", - сказал Петраков на пресс конференции.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский. Начало игры в 21:45. Отчет о матче и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В предыдущем матче Украина сыграла вничью с Казахстаном -2:2. В турнирной таблице Украины занимает второе место в группе отставая от Франции на четыре очка.