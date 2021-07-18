Олимпийские игры-2020: 6 пловцов пропустят соревнования за ошибки в заявке

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Польская федерация плавания допустила ошибку при подаче заявки на Олимпийские игры в Токио. Из-за этой ошибки шестерым польским пловцам пришлось вернуться из Токио в Польшу и пропустить нынешние соревнования. Об этом сообщает РБК-Украина.

В документах, которые подала польская федерация, возникла путаница, в результате чего шестерым спортсменам пришлось вернуться домой сразу по прибытии в Токио. Оказалось, что этих спортсменов не было в стартовых списках Олимпиады. В олимпийском списке польской команды по плаванию теперь будет всего 17 участников.

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Президент Польской федерации плавания Павел Сломинский после этого инцидента сделал широкое заявление, в котором извинился за ошибку перед спортсменами и подчеркнул, что таких ситуаций не должно возникать в будущем.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.