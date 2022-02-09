Олимпийская чемпионка Харлан решила продолжить спортивную карьеру

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтовальщица на саблях Ольга Харлан решила возобновить карьеру спортсменки.

Об этом сама олимпийская чемпионка Пекина-2008 сообщила в своем Instagram.

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"Последние два года были сложными в моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно. Могу сказать, и сейчас нелегко.

Но мое самое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся два с половиной года отдаться всё-таки любимому делу и своим целям.

Так что до встречи на дорожке", - написала Харлан.

31-летняя Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях. Также в ее активе "серебро" Олимпиады в команде в Рио-2016 и две "бронзы" в личных первенствах. Ольга - шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр-2015. После Олимпиады в Токио в 2021 году Харлан решила приостановить карьеру и приняла участие в шоу "Танцы со звездами".