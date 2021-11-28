Неожиданный финал: объявили победителей "Танців з зірками"

28 ноября прошел суперфинал пятого сезона "Танців з зірками". Зрители узнали, кто стал победителем танцевального шоу.

Ведущей на балконе была Екатерина Осадчая, а звездным судьей стала Леся Никитюк. В прямом эфире за победу сражались Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Каждая пара исполнила по три танца.

Голоса, которые отправляли за пары прошлого эфира и в течение недели, добавили к результатам суперфинала и оценкам судей. Выступления Логай и Карелина оценили в 177 баллов, Харлан и Дикусара – 171, а Войтенка и Маланчук – 174.

По итоговым оценкам и после голосования в танцевальном шоу победили Артур Логай и Анна Карелина.

Войтенко с партнершей заняли третье место, а Харлан с Дикусаром - второе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Знаю себе цену" - Евгений Кот признался, почему не возвращается на паркет "Танців із зірками"

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Полуфинал шоу "Танці з зірками", в котором на паркет вернулись победители предыдущих сезонов, прошел 21 ноября. Звездной ведущей на балконе опять стала Маша Ефросинина, а специальными гостями были пианист-виртуоз Евгений Хмара и певица Оля Полякова.