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понедельник, 29 ноября 2021 00:31

Неожиданный финал: объявили победителей "Танців з зірками"
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28 ноября прошел суперфинал пятого сезона "Танців з зірками". Зрители узнали, кто стал победителем танцевального шоу.

Ведущей на балконе была Екатерина Осадчая, а звездным судьей стала Леся Никитюк. В прямом эфире за победу сражались Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Каждая пара исполнила по три танца.

Голоса, которые отправляли за пары прошлого эфира и в течение недели, добавили к результатам суперфинала и оценкам судей. Выступления Логай и Карелина оценили в 177 баллов, Харлан и Дикусара – 171, а Войтенка и Маланчук – 174.

По итоговым оценкам и после голосования в танцевальном шоу победили Артур Логай и Анна Карелина.

Войтенко с партнершей заняли третье место, а Харлан с Дикусаром - второе.

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28 ноября прошел суперфинал пятого сезона "Танці з зірками"
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Зрители узнали, кто стал победителем танцевального шоу
В прямом эфире за победу боролись Артур Логай и Анна Карелина. Именно они стали победителями пятого сезона
В прямом эфире за победу боролись Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Их пара заняла второе место
В прямом эфире за победу боролись Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Они оказались на третьем месте

Полуфинал шоу "Танці з зірками", в котором на паркет вернулись победители предыдущих сезонов, прошел 21 ноября. Звездной ведущей на балконе опять стала Маша Ефросинина, а специальными гостями были пианист-виртуоз Евгений Хмара и певица Оля Полякова.

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