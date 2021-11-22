Выступали с победителями предыдущих сезонов: кто стал суперфиналистом "Танців з зірками"

Полуфинал шоу "Танці з зірками", в котором на паркет вернулись победители предыдущих сезонов, прошел 21 ноября. Звездной ведущей на балконе опять стала Маша Ефросинина, а специальными гостями были пианист-виртуоз Евгений Хмара и певица Оля Полякова.

Пары исполнили по три танца в 12 эфире: трио с победителями предыдущих сезонов, танец в стиле, который выбирали конкуренты, и общее танго ради того, чтобы остаться в танцевальном проекте. Певица Санта Димопулос, победившая в шоу в прошлом году, поддержала Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара. Комик Игорь Ласточкин, ставший победителем в 2018 году, исполнил танец с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук. А победительница "Танців з зірками 2019" Ксения Мишина станцевала с Артуром Логаем и Анной Карелиной.

Участниками-лидерами по решению жюри в очередной раз стали Логай с партнершей.

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Продюсеры шоу решили, что никто из пар не будет покидать проект. Голоса зрителей будут добавлять к финальному голосованию, которое продлится в течение недели.

Выступления участников можно просмотреть в видео ниже.

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос исполнили венский вальс.

Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина станцевали ча-ча-ча.

Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и Игорь Ласточкин показали джаз.

В 11-м выпуске "Танців з зірками" участники исполнили по два танца. Они танцевали с судьями шоу, а затем со своими партнерами.