В шаге от полуфинала: кто покинул "Танці з зірками"

В 11-м выпуске "Танців з зірками" участники исполнили по два танца. Они танцевали с судьями шоу, а затем со своими партнерами.

В зону риска попали сразу трое - Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан. В шаге от полуфинала зрители спасли Логая с Анной Карелиной.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 В зону риска попали сразу трое - Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан

Танцевальный проект покинули певец Каднай и Алина Ли. Посмотреть, как пара выполнила вог, можете в видео ниже.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Танцевальный проект покинули певец Дмитрий Каднай и Алина Ли

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10-й прямой эфир шоу "Танці із зірками", который прошел 7 ноября, назывался семейным вечером. Звездные участники танцевали с близкими и сдавали экзамен по бальным танцам.