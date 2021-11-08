Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала

10-й прямой эфир шоу "Танці із зірками", который прошел 7 ноября, назывался семейным вечером. Звездные участники танцевали с близкими и сдавали экзамен по бальным танцам.

На паркет вернулся выздоровевший от Covid-19 Дмитрий Каднай, а Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар еще остались на самоизоляции. Фехтовальщица исполнила танец дистанционно.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Наивысшее количество баллов за два выступления получили Дмитрий Каднай и Алина Ли

В зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Пары выполнили самбу "за жизнь". А посреди выступления поменялись партнерами: Зарицкая танцевала вместе с Войтенко, а Мешков с Маланчук.

Судьи решили, что танцевальный проект должны покинуть Зарицкая с партнером. Четвертьфиналистами стали Артур Логай и Анна Карелина, Дмитрий Каднай и Алина Ли, Харлан и Дикусар, Войтенко и Маланчук.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 В 10-м выпуске шоу покинули Александра Зарицкая и Юрий Мешков

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Как фронтвумен группы Kazka исполнила фольк, вы можете посмотреть в видео ниже.

Девятый выпуск шоу "Танці із зірками", который прошел 31 октября, был посвящен хитам группы "Океан Ельзи". Эта неделя усложнилась из-за коронавируса. В прошлом прямом эфире Дмитрий Каднай не смог танцеваль, потому что заболел Covid-19, а на этой неделе исполнял танец дистанционно. Также заболел Дмитрий Дикусар, поэтому Ольга Харлан готовила танец с Дмитрием Жуком. Но в день эфира болезнь подтвердилась и у фехтовальщицы. Она получила иммунитет в танцевальном шоу.