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понедельник, 01 ноября 2021 10:28

Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"

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Девятый выпуск шоу "Танці з зірками", который прошел 31 октября, был посвящен хитам группы "Океан Ельзи".

Эта неделя усложнилась из-за коронавируса. В прошлом прямом эфире Дмитрий Каднай не смог танцеваль, потому что заболел Covid-19, а на этой неделе исполнял танец дистанционно. Также заболел Дмитрий Дикусар, поэтому Ольга Харлан готовила танец с Дмитрием Жуком. Но в день эфира болезнь подтвердилась и у фехтовальщицы. Она получила иммунитет в танцевальном шоу.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  В прошлом эфире наибольшее количество баллов получили Артур Логай и Анна Карелина, которые исполнили фристайл
В прошлом эфире наибольшее количество баллов получили Артур Логай и Анна Карелина, которые исполнили фристайл

Пары исполняли танцы под хиты "Океана Ельзи". В прошлом эфире наибольшее количество баллов получили Артур Логай и Анна Карелина, исполнившие фристайл. В зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Melovin и Лиза Русина. Они выполнили ча-ча-ча, чтобы получить возможность продолжить участие в шоу. Судьи решили оставить Зарицкую и Мешкова.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  В девятом выпуске покинули проект Melovin и Лиза Русина
В девятом выпуске покинули проект Melovin и Лиза Русина

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Просмотреть, как Melovin и Русина танцевали танго, можно в видео ниже.

В восьмом прямом эфире проекта "Танці з зірками", который прошел 24 октября, к парам присоединились участники прошлых сезонов. В зону риска попали сразу три пары.

Наименьшее количество баллов зрители отдали Евгении Власовой и Максу Леонову. Они с Константином Войтенко и Роксоланой Маланчук, Артуром Логаем и Анной Карелиной попали в зону риска. Но зрители спасли в шаге от вылета Войтенко и партнершу.

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