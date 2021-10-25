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понедельник, 25 октября 2021 09:44

Кого спасли зрители и кто из пар покинул "Танці з зірками" в восьмом эфире
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В восьмом прямом эфире проекта "Танці з зірками", который прошел 24 октября, к парам присоединились участники прошлых сезонов. В зону риска попали сразу три пары.

Наименьшее количество баллов зрители отдали Евгении Власовой и Максу Леонову. Они с Константином Войтенко и Роксоланой Маланчук, Артуром Логаем и Анной Карелиной попали в зону риска. Но зрители спасли в шаге от вылета Войтенко и партнершу.

Танец за жизнь исполняли Логай и Власова, которые с партнерами танцевали пасодобль. Судьи единогласно проголосовали за актера.

Власова поделилась, что надеялась дойти до финала.

В зону риска попали сразу три пары
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Евгения Власова и Максим Леонов покинули танцевальный проект
Артур Логай и Анна Карелина тоже попали в зону риска
В шаге от вылета зрители спасли Константина Войтенка и Роксолану Маланчук

"Это огромная школа жизни. Пожалуй, я буду после этого проекта гораздо крепче. Я побеждала здесь неоднократно. Я благодарна тому, что мое тело откликнулось на просьбу и давало мне столько сил. Я сделала так много, что и не ожидала. Жаль, что не смогла подарить партнеру финал", - сказала она.

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Просмотреть, как певица с Леоновым и финалистом прошлого сезона Дмитрием Жуком исполнила румбу, можете ниже.

Седьмой прямой эфир шоу "Танці з зірками", который посвятили украинским звездам, прошел 17 октября. На этой неделе танцевальный проект покинули сразу две пары.

Зрители меньше всего проголосовали за Джамалу и партнера Антона Нестерко.

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Дата
25
октября

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