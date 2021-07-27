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вторник, 27 июля 2021 07:38

Олимпиада в Токио: где будут соревноваться украинцы 27 июля

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Олимпиада в Токио: где будут соревноваться украинцы 27 июля
Яна Беломоина будет главной надеждой сборной Украины на медали 27 июля. Фото: UCI Mountain Bike

Четвертый день Олимпийских игр в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей.

Из-за разницы во времени с Японией украинским болельщикам придется наблюдать за главным спортивным событием года в раннее время суток, пишет Sport.ua.

Одним из самых интересных станет розыгрыш медалей в маунтинбайку у женщин. Главная надежда украинской команды Яны Беломоина имеет медали чемпионатов мира и Европы.

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В гребле на байдарках и каноэ у женщин в финале будет выступать украинка Виктория Ус.

В женском турнире по стрельбе из лука на стадии 1/32 финала Лидия Сиченикова соревноваться с Мишель Кроп из Германии.

В женском боксе Анна Лысенко проведет первый бой, за выход в четвертьфинал, соперница - Умаима Белахбиб из Марокко.

В теннисе Элина Свитолина сразится в матче 1/8 финала против Марии Саккари из Греции.

Бадминтонист Артем Почтарев сыграет поединок группового раунда против французского соперника Брайза Левердеса.

В плавании Михаил Романчук и Сергей Фролов проведут квалификационные заплывы на дистанции 800 м вольным стилем. Сергей Шевцов попробует свои силы в квалификации на 100 м в / с.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.

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Дата
27
июля

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