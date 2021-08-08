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Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю"

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Официально. Виктор Коваленко перешел в &quot;Специю&quot;
Виктор Коваленко не заиграл в "Аталанте"Фото: "Специя"

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Специи".

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022, информирует пресс-служба "Специи".

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что в арендном соглашении будет предусмотрено право выкупа.

"Аталанты" оставит за собой право обратного выкупа.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл 4 минуты за "Аталанту".

"Специя" заняла 15-е место в серии А.

Клуб получил бан на 4 трансферных окна за переходы несовершеннолетних нигерийцев, запрет не распространяется на это летнее окно.

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До перехода в "Аталанту" Коваленко играл в "Шахтере", откуда ушел зимой этого года. Мирча Луческу в свое время считал Коваленко самым талантливым украинским игроком. За сборную Украины Коваленко не забил ни одного мяча.

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