Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю"

Виктор Коваленко не заиграл в "Аталанте"Фото: "Специя"

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Специи".

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022, информирует пресс-служба "Специи".

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что в арендном соглашении будет предусмотрено право выкупа.

"Аталанты" оставит за собой право обратного выкупа.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл 4 минуты за "Аталанту".

"Специя" заняла 15-е место в серии А.

Клуб получил бан на 4 трансферных окна за переходы несовершеннолетних нигерийцев, запрет не распространяется на это летнее окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей

До перехода в "Аталанту" Коваленко играл в "Шахтере", откуда ушел зимой этого года. Мирча Луческу в свое время считал Коваленко самым талантливым украинским игроком. За сборную Украины Коваленко не забил ни одного мяча.