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воскресенье, 12 декабря 2021 12:54

Официально. Марлос покинул "Шахтер"

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Официально. Марлос покинул &quot;Шахтер&quot;
Марлос отыграл за "Шахтер" 7 сезонов. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" объявил, что полузащитник Марлос покидает донецкую команду.

Марлос пришел в "Шахтер" летом 2014 года. Всего за 8 сезонов у него 287 игр – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Контракт Марлоса заканчивается 31 декабря 2021 года.

Вместе с командой он играл в полуфинале Лиги Европы.

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В этом сезоне 33-летний полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и сделал 5 голевых передач

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