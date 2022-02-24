Одумался. Скандальный Ракицкий призвал Россию прекратить войну против Украины

Украинский игрок петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о войне, которую Россия начала против Украины.

Футболист обратился к своим подписчикам в Instagram.

"Я - украинец! Украине мир! Стоп войне!" - написал Ракицкий на украинском языке, прикрепив фото флага.

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Напомним, Ярослав выступал за сборную Украины, но отказывался петь гимн.

Ракицкий является уроженцем Донецка и воспитанником "Шахтера". Покинул "горняков" в 2019 году и переехал в Россию, где до сих пор выступает за "Зенит".

В составе сборной Украины провел 54 матча и участвовал в Евро-2012 и Евро-2016.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.