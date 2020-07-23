"Один из лучших тренеров в мире" - Суркис прокомментировал назначение Луческу

Игорь Суркис считает, что назначение Мирчи Луческу пойдет на пользу "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

Суркис надеется, что румынский тренер принесет много трофеев для "Динамо".

"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире.

Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - цитирует Суркиса официальный сайт" Динамо ".

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 сезона с возможностью дальнейшего сотрудничества.