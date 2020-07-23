"Один из лучших тренеров в мире" - Суркис прокомментировал назначение Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.
Суркис надеется, что румынский тренер принесет много трофеев для "Динамо".
"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире.
Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - цитирует Суркиса официальный сайт" Динамо ".
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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 сезона с возможностью дальнейшего сотрудничества.
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