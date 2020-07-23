Луческу прокомментировал свое назначение тренером "Динамо"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: Александр Попов

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Динамо".

По словам Луческу, он доволен новым вызовом в своей карьере и готов достигать с "Динамо" успешных результатов.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками.

Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены так же, как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими традициями", - цитирует румына официальный сайт киевского клуба.

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Мирча Луческу известен тем, что 12 лет возглавлял принципиального соперника "Динамо" донецкий "Шахтер".