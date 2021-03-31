Очередной гол Родригеша не спас Люксембург от поражения

Португалия одержала волевую победу. Фото: Reuters

В матче 3-го тура квалификационного раунда Кубка мира — 2022 сборная Португалии встретилась с национальной командой Люксембурга. Встреча проходила на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге и завершилась со счётом 1:3.

Счёт в матче достаточно неожиданно открыла сборная Люксембурга, на 30-й минуте забил киевский динамовец Жерсон Родригеш. На 45+2-й минуте Диогу Жота сравнял счёт. Второй тайм остался за сборной Португалии. На 50-й минуте гол забил Криштиану Роналду, а точку в матче на 80-й минуте поставил Жоау Палинья. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Португалии.

В этой группе Азербайджан проиграл дома Сербии – 1:2.

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Португалия, набрав в трёх матчах семь очков, занимает первое место в группе А. Также семь очков у сборной Сербии. Люксембург (3) — на третьем месте.