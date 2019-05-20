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вторник, 21 мая 2019 08:00

Очередная звезда "Аякса" может сменить команду этим летом

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Очередная звезда &quot;Аякса&quot; может сменить команду этим летом
Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш хочет играть в более сильном чемпионате.

Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш назвал 2 любимых клубы, в которые хотел бы перейти.

"У меня есть два любимых клуба -" Арсенал "и" Барселона ". Моя мечта - играть за один из них", - приводит слова Зиеша "Goal.com" со ссылкой на "Ajax TV".

Ранее спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал, что Зиеш летом покинет "Аякс" и перейдет в топ-клуб.

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К слову, в текущем сезоне в активе Зиеша 49 матчей за "Аякс" во всех турнирах, где он забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, марокканец признан лучшим игроком сезона в "Аяксе".

https://football24.ua
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