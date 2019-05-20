Очередная звезда "Аякса" может сменить команду этим летом

Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш хочет играть в более сильном чемпионате.

Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш назвал 2 любимых клубы, в которые хотел бы перейти.

"У меня есть два любимых клуба -" Арсенал "и" Барселона ". Моя мечта - играть за один из них", - приводит слова Зиеша "Goal.com" со ссылкой на "Ajax TV".

Ранее спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал, что Зиеш летом покинет "Аякс" и перейдет в топ-клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трансфер звезды "Аякса" в "Барселону" на грани срыва

К слову, в текущем сезоне в активе Зиеша 49 матчей за "Аякс" во всех турнирах, где он забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Кроме того, марокканец признан лучшим игроком сезона в "Аяксе".