Обладатель "Золотого мяча" останется в "Реале"

Обладатель "Золотого мяча-2018" 35-летний Лука Модрич останется в "Реале" на следующий сезон.

Хорват договорился со "сливочными" о контракте еще на 1 сезон, сообщает AS.

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Ради нового соглашения Модрич согласился на уменьшение зарплаты. Предыдущее соглашение заканчивается летом 2021 года.

Наставник команды Зинедин Зидан продолжает дальше надеяться на хорвата, как на ключевого игрока середины поля "Реала".

Лука Модрич выступает в "Реале" с августа 2012 года, до этого он играл в лондонском "Тоттенхэме" и загребском "Динамо".

В этом сезоне хорват сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

В текущем сезоне "Реал" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов и идет на 2-м месте в Ла Лиге.