Как "Реал" разобрался с "Ливерпулем"

Винисиус принес победу "Реалу" в Мадриде. Фото: Getty Images

14 апреля "Ливерпуль" и "Реал" сыграют во 2-м матче 1/4 Лиги чемпионов.

В 1-й игре в Мадриде хозяева оказались сильнее -3:1.

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С первых минут "сливочные" завладели инициативой. Защита "Ливерпуля" не выдержал. Сначала Тони Кроос вывел Винисиуса на ворота соперников, а затем Марко Асенсио использовал ошибку защиты соперника.

Юрген Клопп после перерывы пытался вернуться в игру. Мухаммед Салах отыграл 1 гол. Но Винисисум оформил дубль и обеспечил "Реалу" комфортную победу.

Игра между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в 22:00. В другом матче дня "Боруссия" Дортмунд сыграет против "Манчестер Сити". В Манчестере хозяева победили -2:1.