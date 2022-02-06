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Обиделись на кричалки. Россияне пожаловались в УЕФА на украинских болельщиков

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Обиделись на кричалки. Россияне пожаловались в УЕФА на украинских болельщиков
Украинские болельщики на Евро-2022 по футзалу. Фото: Getty Images

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

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"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавлено в заявлении.

По ходу матча организаторы несколько раз обращались к болельщикам на трибунах с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

Украинские болельщики на протяжении всего матча скандировали "Путин - х**ло", "Хто не скаче - той москаль", "Крим - це Україна".

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года. После поражения от России наша команда 6 февраля сразится за бронзовые медали с Испанией.

Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

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Дата
06
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