О трансфере Коваленко "Аталанта" объявит в первых числах января

Виктор Коваленко считался самым большим талантом "Шахтера". Фото "Шахтер"

Трансфер Виктора Коваленко из "Шахтера" обойдется "Аталанте" не более чем в 4,5 миллиона евро, передает портал Todofichajes.com.

Сумма обусловлена тем, что летом следующего года футболист национальной сборной Украины получит статус свободного агента.

Ожидается, что "Аталанта" объявит о подписании Коваленко в первых числах января. На Виктора также претендовали "Бенфика" и московский "Спартак".

В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 11 матчах "Шахтера" и забил четыре гола во всех турнирах.

В Италии Виктор станет партнером другого хавбека сборной Украины — Руслана Малиновского. Последний в нынешнем сезоне забил один гол в 13 матчах.

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"Аталанта" занимает седьмое место в таблице Серии А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе "D".