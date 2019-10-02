О чем пишут украинские СМИ после победы "Шахтера" над "Аталантой"

Украинские СМИ отмечают игру Коваленко на оборону команды. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Вчера в рамках второго тура "Шахтер" в гостях победил итальянскую "Аталанту" со счетом 2: 1. Команда Каштру существенно улучшила свои позиции и перспективы в группе.

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Сайт "Футбол 24" пишет, что решающим для команды Каштру стал опыт игроков полученный в предыдущих сезонах.

"Шахтер не продемонстрировал ничего выдающегося, получив важнейшую победу, прежде всего, благодаря огромному опыту. Это то, чем пока не может похвастаться" Аталанта ", которая проводит свой дебютный розыгрыш Лиги чемпионов. Кстати, команда из Бергамо напомнила тот ранний" Шахтер ", который часто играл лучше своих именитых соперников, но уступал на последних минутах ".

Неожиданным стало появление Виктора Коваленко в старте "Шахтера". Он много работал на защиту. Об этом пишет "Футбум"

"Появление Коваленко в составе "Шахтера" удивила. Каштру решил сыграть в более оборонительный футбол, ведь Виктор вполне может играть третьим опорником при необходимости ".

Коваленко много работал на оборону



Вся борьба еще впереди. Решающим для "Шахтера" станут матче против "Динамо" Загреб. Именно глазные игры в 3 и 4 туре определят команду, которая займет 2 место в группе. Об этом пишет "Террикон".

"Важнейшая победа" Шахтера ", которая, возможно, открывает путь к выходу из группы. Но многие, если не все, решит сдвоенное противостояния с загребским" Динамо "".

Сайт "Трибуна" пишет, что "Шахтер" отказался от привычной позиционной атаки, боясь быстрых атак соперника.

"Домашняя заготовка от" Шахтера "- розыгрыш мяча от ворот. Точнее, его отсутствие." Горняки ", как команда, играющая в позиционный футбол, отказалась от этого компонента в Милане, очевидно, опасаясь агрессивной прессинга лучшей атаки Серии А" .

"Шахтер" отказался от позиционной атаки

"ЮА - Футбол" пишет, что наличие индивидуальной скорости и удачные замены позволили "горнякам" получить 3 очка в "Милане.

"Тайсон дал скорость, Додо ширину, а Соломон был на замыкании. Быстро, красиво и эффективно. Это была комбинация двух игроков, вышедших на замену. Чутье не подвело Каштру".

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"Шахтер" в двух матчах одержал 3 очка и занимает 3 место в своей группе. Следующий матч команда Каштру проведет 28 октября против "Динамо" Загреб в Харькове.