"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

Супертройка "Айлендерс" – Гиллис, Тротье, Босси.

24 мая 1980-го в Филадельфии проходила шестая игра финала Кубка Стэнли. Местные "Флайерс", которые выиграли регулярный чемпионат НХЛ, принимали "Нью-Йорк Айлендерс". Счет в серии был - 2:3. Основное время закончилось вничью - 4:4. В добавленное время хозяева пропустили и проиграли серию - 2:4.

Эта игра стала началом эры великих "Айлендерс", которые выиграли 4 Кубка Стэнли подряд. В клубе первую скрипку играла супертройка - Тротье - Гиллис - Босси. Именно крайний правый нападающий - внук украинского эмигранта Владимира Босого, стал самым хоккеистом этой команды.

Майка Босси очень ценил "Великий" Уэйн Гретцки. "Это лучший правый нападающий в НХЛ за все время", - говорил.

Тротье, Босси и Гиллис просто катком прошлись по "Эдмонтону" - 4:0 в серии

Именно в этом клубе проявился тренерский талант Эла Арбора. Именно он собрал эту команду, расставил игроков в звенья и вдохновил на выигрыш.

Регулярный чемпионат "Островитяне" провели так себе, финишировав пятыми. Однако ближе к финишу провели серию из 12 побед подряд.

В 1/8 финала Кубка Стэнли "Айлендерс" легко переиграли в серии "Лос-Анджелес" - 3:1. В четвертьфинале избили "Бостон" - 4:1.

В полуфинале немного поупирались "Баффало" - 4:2. А в финале "Айлендерс" не оставили шансов победителю регулярного чемпионата - "Филадельфии".

В следующем году "Островитяне" легко выиграли чемпионат. Кубок Стэнли стал лишь легкой прогулкой - последовательно были побеждены "Торонто" (3:0), "Эдмонтон" (4:2), "Рейнджерс" (4:0) и "Миннесота" (4:1).

Тоже самое произошло и в сезоне 1981-82 лет. Только полуфинал у "Ванкувера" и финал у "Квебека" были выиграны с впечатляющим счетом - 4:0.

Сезон 1982-83 стал лебединой песней этой команды. Появились признаки физической и, прежде всего, моральной усталости. Игроки уже не сходили с ума от мысли, что они могут выиграть Кубок Стэнли. В чемпионате "Айлендерс" были лишь шестыми. Однако собрались в матчах Кубка Стэнли. По очереди были биты "Вашингтон", "Рейнджерс", "Бостон". В финале "Островитяне" ждал "Эдмонтон" с Гретцки, Курри и Коффи. Однако Тротье, Босси и Гиллис просто катком прошлись по "Эдмонтону" - 4:0 в серии.

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В "Айлендерс" хватило запала пробиться в финал Кубка Стэнли и в следующем году - в пятый раз подряд. Однако на этот раз Гретцки не дал им шанса - 4:1. Так закончилась целая эпоха в НХЛ.