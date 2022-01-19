Нужно время и терпение. В УАФ раскритиковали "Дженоа" за увольнение Шевченко

Глава УАФ Андрей Павелко. Фото: УАФ

Руководство "Дженоа" не проявило терпения по отношению к работе Андрея Шевченко.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Это было не совсем правильное решение от руководства клуба. Чтобы выстроить игру команды нужны время и терпение. Терпение в первую очередь от руководства клуба.

Мы помним, сколько было критики в адрес Шевченко с 2016-го по 2018 год, когда не достигли результата со сборной. Но шаг за шагом начали появляться проблески той игры, которую мы увидели в 2019-2021 годах", - цитирует Павелко "Футбол NEWS".

"Дженоа" уволил Андрея Шевченко 15 января после поражения в Кубке Италии от "Милана". Под руководством украинского специалиста итальянский клуб выиграл один матч из 11. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под его руководством команда вышла на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала. Андрей Павелко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола с 2015-го.