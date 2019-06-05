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среда, 05 июня 2019 11:35

Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни

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Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
В отличие от большинства из сборной, Юрий выбрал не русскую, а украинскую композицию - "Їхали козаки" группы "Тінь сонця" Фото: Прогнозы на футбол и ставки в букмекерских конторах | 1Football

Вызванный в национальную сборную Украины по футболу вратарь "Александрии" Юрий Панькив спел на базе команды в Харькове "песню новичка".

В отличие от большинства из сборной, Юрий выбрал не русскую, а украинскую композицию - "Їхали козаки" группы "Тінь сонця", рассказывает Главком.

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34-летний дебютант сборной Панькив родился 3 ноября 1984 во Львове. Не пробившись в основу "Карпат", он транзитом через ФК "Львов" переехал в черниговскую "Десну", затем - тернопольскую "Ниву". Нашел себя в футболе, только оказавшись в 2009 году в Александрии. Оттуда Юрий на непродолжительное время переходил в киевский "Арсенал", донецкий "Металлург", который трансформировался в Каменскую "Сталь" и в 2017-м оказался в "Александрии".

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив получил вызов в национальную сборную Украины.

Из-за травмы Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды голкипера "Александрии" Юрия Панькова, сообщает пресс-служба УАФ.

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Дата
05
июня

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