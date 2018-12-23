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воскресенье, 23 декабря 2018 12:21

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" дебютировал феерической победой - видео

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Новый тренер &quot;Манчестер Юнайтед&quot; дебютировал феерической победой - видео
Сульшер получил разгромную победу в дебютном матче во главе "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" в дебютном матче Сульшер во главе клуба разгромил "Кардифф" на выезде.

"Интриги во встрече фактически не было. Решфорд ударом со штрафного открыл счет уже на 3-й минуте, а на перерыв команды ушли при счете 3: 1 в пользу Юнайтед. За" красных дьяволов "забивали Эррера и Марсьяль, а" валлиец "Камараса точно пробил с пенальти.

Во втором тайме состоялся сольный выступление Лингард. Джесси сначала заработал и самостоятельно реализовал одиннадцатиметровый, а под занавес матча воспользовался классным пасом Погба, обыграл кипера и поразил пустые ворота ", - сообщает "Футбол24".

Чемпионат Англии 2018/19, 18-й тур

Кардифф - Манчестер Юнайтед - 1: 5

Голы: Камараса, 38, (пен) - Решфорд, 3, Эррера, 29 Марсьяль, 41, Лингард, 57, (пен), 90

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На неделе было с должности главного тренера "Юнайтед" был уволен португальский специалист Жозе Моуринью.

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