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суббота, 25 января 2020 20:04

Новый тренер "Барселоны" поиграл в первом матче

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Новый тренер &quot;Барселоны&quot; поиграл в первом матче
"Валенсия" празднует первую за 4 года победу

"Валенсия" дома обыграла "Барселону" (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Это первая победа "летучих мышей" над каталонцами в рамках чемпионата Испании с апреля 2016 года. Тогда "Валенсия" победила в гостях со счетом 2:1.

На "Месталье" в рамках чемпионата Испании "Барселона" не проигрывала с 2007 года, когда также уступила со счетом 1:2.

Это первое поражение "Барселоны" с новым тренером Кике Сетьеном.

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У "Барселоны" по-прежнему 43 зачетных балла и она возглавляет таблицу Ла Лиги. В "Реала" тоже 43 очка, но одна игра в запасе. "Валенсия" набрала 34 балла и занимает 5 место в турнирной таблице.

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25
января

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