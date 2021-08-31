"Новый Тайсон": что нужно знать о новичке "Динамо" Витиньйо

Витиньйо должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" объявило о трансфере бразильского форварда 22-летнего Витиньйо. Бразилец подписал контракт на пять лет. По сообщению СМИ, сумма трансфера составила €5 млн.

Главным прецедентом на нападающего был "Бордо". Французы договорились с "Атлетико" Паранаэнсе о трансфере за €10 млн, но в последний момент отказались от сделки из-за невозможности подтвердить финансовые гарантии. Чтобы не оставаться ни с чем, "Атлетико" продал игрока в "Динамо".

"Это качественный форвард второго темпа, или фланговый игрок в схеме 4-2-3-1. Он не острие, хотя в схеме с двумя форвардами может играть. Есть техника, чувство момента и поднятая голова. Пока его использовали ближе к левому флангу" - характеризует игрока комментатор Роберто Моралес.

Витиньйо может сыграть на нескольких позициях в атаке

Витиньйо - это игрок второго эшелона атаки. Быстрый, резкий, мобильный, с хорошей работой с мячом, умением обыграть соперника, убежать, или создать опасность на ровном месте. "Динамо" получит сильного индивидуального игрока.

По стилю и позиции новичок "Динамо" похож на бывшего капитана "Шахтера" Тайсона, который может закрыть сразу несколько позиций в атаке и главной добродетелью является техника и скорость.

Вряд ли у Витиньйо будет возможность играть на позиции "десятки". Форма Виталия Буяльского сейчас фантастическая. На позицию форварда пришли три новых игрока - Владислав Кулач, Илья Шкурин и Эрик Рамирес. Мирча Луческу будет использовать бразильца на фланге атаки. Виктор Цыганков - не стабилен из-за травм. Карлос Де Пена имеет контракт только до конца года. Беньямин Вербич никак не наберет форму. Денис Антюх пока адаптируется к новому уровеню. Жерсон Родригес близок к переезду в Италию. Позиции вингера нуждается в качественном усилении

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в УПЛ. Киевляне на три очка опережают "Шахтер". Во время трансферного окна "Динамо" подписало форвардов Шкурина, Рамиреса, Кулача и полузащитника Антюх. Покинул команда Сидклей, который стал игроком греческого ПАОКА.